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05:23 (мск), источник: РИА Новости

Байден рассказал, кого назначит главой аппарата Белого дома

ВАШИНГТОН, 12 ноя — РИА Новости. Джо Байден, который, по предварительным данным, выиграл президентские выборы в США, объявил, что назначит Рона Клайна главой аппарата Белого дома.

Источник: Reuters

«Рон был бесценен для меня на протяжении многих лет, что мы работали вместе, в том числе и тогда, когда мы спасали американскую экономику от одного из худших кризисов в 2009 году и впоследствии боролись с кризисом в общественном здравоохранении в 2014 году», — говорится в письменном заявлении Байдена. Под кризисом 2014 года он имеет в виду эпидемию эболы в Африке.

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Клайн был главой аппарата Байдена в его бытность сенатором, впоследствии занял ту же должность при Байдене — вице-президенте.

«Я рассчитываю помочь ему (Байдену — ред.) и избранному вице-президенту (Камале Харрис — ред.) собрать талантливую и разнообразную команду, которая будет работать в Белом доме. Нам предстоит иметь дело с амбициозной повесткой дня, несущей перемены, и пытаться исправить разделения в нашей стране», — заявил в свою очередь Клайн.

Глава аппарата во многом является проводником политики президента, координирует министерства и ведомства, помогает искать кандидатуры на высокие посты. В отличие от министров и других высокопоставленных чиновников, глава аппарата Белого дома назначается президентом единолично, ему не нужно утверждение в сенате.

Байден, по предварительным данным СМИ, выиграл президентские выборы в США. Действующий президент-республиканец Дональд Трамп поражение не признает.

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