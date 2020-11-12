Байден рассказал, кого назначит главой аппарата Белого дома

«Рон был бесценен для меня на протяжении многих лет, что мы работали вместе, в том числе и тогда, когда мы спасали американскую экономику от одного из худших кризисов в 2009 году и впоследствии боролись с кризисом в общественном здравоохранении в 2014 году», — говорится в письменном заявлении Байдена. Под кризисом 2014 года он имеет в виду эпидемию эболы в Африке.
Клайн был главой аппарата Байдена в его бытность сенатором, впоследствии занял ту же должность при Байдене — вице-президенте.
«Я рассчитываю помочь ему (Байдену — ред.) и избранному вице-президенту (Камале Харрис — ред.) собрать талантливую и разнообразную команду, которая будет работать в Белом доме. Нам предстоит иметь дело с амбициозной повесткой дня, несущей перемены, и пытаться исправить разделения в нашей стране», — заявил в свою очередь Клайн.
Глава аппарата во многом является проводником политики президента, координирует министерства и ведомства, помогает искать кандидатуры на высокие посты. В отличие от министров и других высокопоставленных чиновников, глава аппарата Белого дома назначается президентом единолично, ему не нужно утверждение в сенате.
Байден, по предварительным данным СМИ, выиграл президентские выборы в США. Действующий президент-республиканец Дональд Трамп поражение не признает.