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07:25 (мск), источник: ТАСС

Направленные в Нагорный Карабах российские миротворцы прибыли в армянский город Горис

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Подразделения российской 15-й отдельной миротворческой бригады, направленные в зону нагорно-карабахского конфликта, совершили марш протяженностью свыше 300 километров в армянский город Горис. Об этом сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.

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«Колонна подразделений 15-й отдельной миротворческой бригады, прибывших для участия в проведении миротворческой операции в зоне нагорно-карабахского конфликта, совершила марш протяженностью свыше 300 км и прибыла в район сосредоточения в город Горис», — отметили в военном ведомстве.

В состав подразделений входят военнослужащие по контракту, которые прошли спецподготовку для выполнения миротворческих миссий.

В частности, они изучали нормы международного гуманитарного права в вооруженных конфликтах.

«Миротворческий контингент оснащен современными вооружением, военной и специальной техникой, в том числе бронетранспортерами БТР-82А, бронированными автомобилями “Тигр” и “Тайфун”», — добавили в Минобороны.

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9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

Российский лидер, в частности, сообщил, что азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены миротворцы из РФ.

Кроме того, Баку и Ереван должны провести обмен пленными и телами погибших.

Минобороны России в среду сообщило, что по итогам переговоров по видеосвязи министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу и главы военного ведомства Турции Хулуси Акара был подписан Меморандум о создании совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе. Он будет находиться на территории Азербайджана.

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