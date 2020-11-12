07:25 (мск), источник: ТАСС
Направленные в Нагорный Карабах российские миротворцы прибыли в армянский город Горис
МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Подразделения российской 15-й отдельной миротворческой бригады, направленные в зону
«Колонна подразделений 15-й отдельной миротворческой бригады, прибывших для участия в проведении миротворческой операции в зоне
В состав подразделений входят военнослужащие по контракту, которые прошли спецподготовку для выполнения миротворческих миссий.
В частности, они изучали нормы международного гуманитарного права в вооруженных конфликтах.
«Миротворческий контингент оснащен современными вооружением, военной и специальной техникой, в том числе бронетранспортерами БТР-82А, бронированными автомобилями “Тигр” и “Тайфун”», — добавили в Минобороны.
9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и
Российский лидер, в частности, сообщил, что азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены миротворцы из РФ.
Кроме того, Баку и Ереван должны провести обмен пленными и телами погибших.
Минобороны России в среду сообщило, что по итогам переговоров по видеосвязи министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу и главы военного ведомства Турции Хулуси Акара был подписан Меморандум о создании совместного