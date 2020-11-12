11:51 (мск), источник: Коммерсантъ
В Армении и Карабахе объявлена бесполетная зона
Вооруженные силы Армении и
«Силы ПВО ВС Армении совместно с ВКС России прикрыли воздушное пространство Армении и Нагорного Карабаха, это закрытые для полетов зоны», — написала госпожа Степанян в Facebook. Она назвала ложными слухи о появлении турецкого беспилотника «Байрактар» в воздушном пространстве Еревана.
9 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали соглашение о прекращении войны в Карабахе. В регион направляют 1960 миротворцев и 470 единиц техники. Россия задействует в миротворческой миссии боевые вертолеты.
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