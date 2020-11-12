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11:51 (мск), источник: Коммерсантъ

В Армении и Карабахе объявлена бесполетная зона

Вооруженные силы Армении и Воздушно-космические силы России контролируют воздушное пространство Армении и Нагорного Карабаха, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. Над этими территориями объявлена бесполетная зона. Исключения сделали только для военной авиации, а также для гражданской авиации по уведомлениям.

Источник: РИА "Новости"

«Силы ПВО ВС Армении совместно с ВКС России прикрыли воздушное пространство Армении и Нагорного Карабаха, это закрытые для полетов зоны», — написала госпожа Степанян в Facebook. Она назвала ложными слухи о появлении турецкого беспилотника «Байрактар» в воздушном пространстве Еревана.

9 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали соглашение о прекращении войны в Карабахе. В регион направляют 1960 миротворцев и 470 единиц техники. Россия задействует в миротворческой миссии боевые вертолеты.

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