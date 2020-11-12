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12:17 (мск), источник: Ведомости

Песков объявил об изменении формата ежегодной пресс-конференции Путина

Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина готовится, в этом году из-за пандемии коронавируса она пройдет в «необычном формате» и будет включать в себя элементы прямой линии, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: AP 2020

«Конечно, в силу понятных причин это будет необычный формат. Мы сейчас прорабатываем и готовим его таким образом, чтобы никоим образом не ограничить возможности общения журналистов региональных, федеральных и зарубежных с главой российского государства», — сказал Песков.

По его словам, пока рано рассказывать о деталях мероприятия, они ежедневно корректируются из-за эпидемиологической обстановки.

На вопрос, сохраняется ли план добавить в пресс-конференцию Путина элементы прямой линии, Песков ответил утвердительно: «Да, он сохраняется. Это действительно будет так».

О том, что традиционная пресс-конференция президента пройдет в необычном формате Песков говорил еще в сентябре. Кроме того, из-за пандемии в этом году не состоится прямая линия с Путиным, ее элементы добавят в большую пресс-конференцию с президентом в декабре.

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13:11 (мск)© Ньюстюб
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