12:17 (мск), источник: Ведомости
Песков объявил об изменении формата ежегодной пресс-конференции Путина
Ежегодная большая
«Конечно, в силу понятных причин это будет необычный формат. Мы сейчас прорабатываем и готовим его таким образом, чтобы никоим образом не ограничить возможности общения журналистов региональных, федеральных и зарубежных с главой российского государства», — сказал Песков.
По его словам, пока рано рассказывать о деталях мероприятия, они ежедневно корректируются
На вопрос, сохраняется ли план добавить в
О том, что традиционная