13:08 (мск), источник: Интерфакс
Кремль подчеркнул, что в Карабахе будут только российские миротворцы
Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU — Миротворцами в Нагорном Карабахе будут исключительно россияне, заявил
«Мы
В ходе общения с журналистами Пескова спросили, готова ли Россия теоретически согласиться на размещение турецких миротворцев совместно с российскими, и есть ли в данном вопросе «поле для обсуждения».
«Поле для обсуждения есть всегда, но эта тема не обсуждалась», — ответил представитель Кремля.
Песков отметил, что для размещения турецких миротворцев в Нагорном Карабахе нужно согласие Еревана и Баку, этот вопрос не может обсуждаться только между Москвой и Анкарой.
Ранее в четверг глава МИД Турции Мевлют Чавушоголу заявил, что Турция в процессе мониторинга за соблюдением прекращения огня в зоне
Министр сообщил, что наряду с
Чавушоглу также отметил, что «по итогам согласования деталей работы центра мониторинга при необходимости вопрос отправки военных за рубеж будет вынесен на утверждение турецкого парламента».
В ночь на 10 ноября стало известно, что президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Алиев и
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