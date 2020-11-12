13:10 (мск), источник: Lenta.Ru
Лавров заявил об отсутствии турецких наблюдателей в Карабахе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что турецкие наблюдатели не будут ездить в Нагорный Карабах.
Отмечается, что
Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар снова заявил, что его страна будет участвовать в совместной с Россией миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. Сразу после этого об отсутствии таких договоренностей заявил
11 ноября министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе. Совместный центр будет расположен на территории Азербайджана, его цель — вести сбор, обобщение и проверку информации о соблюдении режима прекращения огня. Также в центре будут рассматривать жалобы, вопросы или проблемы, которые связаны с нарушением договоренностей.
Совместное заявление, принятое
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