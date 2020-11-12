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14:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Пашинян назвал международное признание Нагорного Карабаха абсолютным приоритетом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе обращения к нации назвал международное признание Нагорно-Карабахской республики (НКР, Республика Арцах) приоритетом. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Источник: Reuters

«Международное признание Арцаха становится абсолютным приоритетом. И, по сути, сейчас для международного признания Арцаха есть более веские аргументы», — сказал Пашинян, добавив, что этот вопрос имеет принципиальное значение.

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Также 12 ноября Пашинян заявил о том, что принятие соглашения по урегулированию конфликта не является окончательным решением вопроса о Нагорном Карабахе.

10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что Пашиняну не удалось добиться признания правового статуса независимой республики для НКР, и добавил, что «нет статуса и не будет, пока я президент».

В ночь на 10 ноября Азербайджан, Армения и Россия приняли трехстороннее соглашение по Нагорному Карабаху. Согласно договоренностям, стороны конфликта должны обменяться военнопленными и телами убитых, все транспортные узлы в регионе будут разблокированы. Кельбаджарский, Агдамский, Лачинский районы возвращаются Азербайджану до 1 декабря. Армения оставляет за собой Лачинский коридор. В рамках миротворческой миссии Россия вводит в регион 1960 военнослужащих.

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