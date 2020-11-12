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14:26 (мск), источник: РИА Новости

Москва ввела зеркальные санкции против Евросоюза из-за дела Навального

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Россия ввела ответные санкции против Европейского союза из-за инцидента с Алексеем Навальным, заявил глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров.

Источник: Reuters

По его словам, меры коснутся руководящих сотрудников аппаратов глав Германии и Франции.

«Поскольку санкции Евросоюза в связи с Навальным прямо затрагивают руководящих сотрудников администрации президента России, наши ответные санкции будут зеркальными. Они уже приняты, об этом вскоре мы сообщим нашим германским и французским коллегам», — уточнил министр во время онлайн пресс-конференции.

Лавров также отметил, что поведение Берлина в ситуации с Навальным неприемлемо и противоречит международным обязательствам.

«Мы видим, как Германия взяла на себя роль лидера нового обострения в отношениях с Российской Федерацией. Нас это тревожит, в том числе с точки зрения той глобальной роли, которую Германия играет в Европе», — подчеркнул глава ведомства.

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Инцидент с Алексеем Навальным

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Создателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в омскую больницу скорой помощи № 1. Ядов в крови или моче пациента российские медики не выявили, зато обнаружили нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.

Спустя два дня врачи разрешили перевезти Навального на лечение в Германию, поскольку на этом настаивали родственники. С тех пор основатель ФБК находился в берлинской клинике «Шарите».

Вскоре власти ФРГ заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ «Новичок». По данным кабмина страны, выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. Москва попросила предоставить более подробную информацию по результатам анализов, но подробного ответа так и не получила.

При этом известно, что германская разведка BND с 1990-х годов имела доступ к этому веществу. Также его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, согласно указу президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химоружия (ОЗХО).

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О том, что состояние создателя ФБК улучшилось, сообщили 7 сентября. Врачи вывели его из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Двадцать второго числа Навального выписали из стационара, сейчас проходит реабилитацию и остается в Германии.

Антироссийские санкции

В октябре ОЗХО заявила, что вещества, найденные в организме Навального, не значатся в списках запрещенных препаратов, но по характеристикам они аналогичны «Новичку». Тем не менее через несколько дней Евросоюз ввел санкции против шести россиян и научного института.

В список вошли: директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, полпред в Сибири Сергей Меняйло и заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко. Помимо них, ограничения коснутся Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ), причастного, как писали западные СМИ, к созданию «Новичка».

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