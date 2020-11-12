Апелляционный суд Литвы закрыл дело о событиях 13 января 1991 года

«Апелляционный суд Литвы 12 ноября закрыл дело о событиях 13 января. Дело было возбуждено Апелляционным судом Литвы в 2020 году. С 15 сентября состоялись 12 заседаний суда. Судейская коллегия планирует объявить процессуальное решение 15 марта 2021 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «обоснованное процессуальное решение займет больше времени, чем обычно, не только из-за чрезвычайно большого объема дела (почти 800 томов), большого количества участников (67 осужденных, защищенных 134 адвокатами), а также объема и разнообразия фактов, которые необходимо установить». «В деле возникли чрезвычайно сложные вопросы применения закона, требующие детального анализа. Прокуроры, адвокаты требуют и существенной переоценки фактов дела», — заявила коллегия судей, рассматривавшая дело.
Из-за угрозы распространения COVID-19 и большого числа участников судебного процесса суд рассматривал дело в Университете Миколаса Ромериса, для участников судебного процесса были выделены три просторных зала, а последние судебные заседания частично были организованы дистанционно.
«Сотрудники Службы общественной безопасности и полиции Литвы, студенты юридического факультета Университета Миколаса Ромериса и Академии общественной безопасности, а также волонтеры из Колледжа социальных наук помогали Апелляционному суду Литвы в организации судебных слушаний, — отмечается в сообщении на сайте.
В 2016 году в Литве начались судебные заседания по «делу о событиях 13 января». Литовская прокуратура утверждает, что люди, которые вышли на акции протеста и погибли у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года, были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств не предоставляет. Участники событий января 1991 года с советской стороны указывают, что в 1991 году имела место провокация, а огонь по жителям Вильнюса велся с крыш домов.
Верховный совет Литвы 11 марта 1990 года объявил о восстановлении независимости республики. В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста, в республику были переброшены бойцы спецподразделений. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. В ходе столкновений у телецентра погибли 14 человек, свыше 600 были ранены. В марте 2019 года Вильнюсский окружной суд признал виновными по делу о событиях 1991 года 67 граждан Российской Федерации, сообщал МИД России. Большинство обвиняемых заочно осуждены на длительные сроки тюремного заключения, двоим — полковнику запаса советской армии Юрию Мелю, задержанному в Литве в 2014 году, назначен семилетний срок, его сослуживцу, жителю Литвы, Геннадию Иванову — четыре года.
Госдума РФ приняла заявление о судебном процессе по так называемому делу 13 января о событиях 1991 года в Литве, назвав его «политическим процессом в худших традициях “карательной юстиции”, который никак не связан с защитой прав и свобод человека». В июле 2018 года Следственный комитет РФ возбудил дело против генпрокуроров и судей Литвы о привлечении невиновных к ответственности по итогам расследования событий в Вильнюсе в 1991 году.