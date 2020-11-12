Региональные власти отчитаются об ограничительных мерах перед правительством

12 ноября, источник: Коммерсантъ
В большинстве регионов власти уже использовали весь арсенал ограничений, кроме введения полного карантина, и теперь начинают придумывать необычные запреты: на бесплатный
В поручении правительства, принятом по итогам сегодняшнего заседания координационного совета по борьбе с распространением COVID-19, сказано, что региональные власти должны обеспечить «надлежащий анализ» эпидемиологической обстановки и на его основе вводить запреты «в пределах установленной компетенции», не допуская негативных экономических последствий.
О новых ограничениях главы субъектов должны информировать Роспотребнадзор, который на основе анализа эффективности принятых мер будет представлять сводный отчет в правительство.
Напомним, весной главы субъектов специальным указом президента получили полноту полномочий по введению запретов для борьбы с эпидемией в регионах в рамках режима «повышенной готовности». Пользуясь новыми полномочиями, губернаторы приостанавливали работу малого и среднего бизнеса, запрещали массовые культурные и спортивные мероприятия, ограничивали свободное перемещение граждан внутри регионов и между ними. Суды отвергли все иски с требованиями отменить запреты как неконституционные.
Летом, после спада заболеваемости, большинство ограничений было отменено. Локдаун привел к экономическим потерям. Так, по данным ЦБ, снижение ВВП России во втором квартале составило 8%, а в годовом выражении может составить 3−4%.
Так, 2 ноября губернатор Красноярского края Александр Усс распорядился ограничить доступ к
Спустя десять дней после введения запрета в правительстве отказались раскрыть «Ъ», насколько упала посещаемость торговых центров.
Новаторскую идею подхватили в Магнитогорске, запретив с 9 ноября бесплатный
В Карелии с 11 ноября количество пассажиров в общественном транспорте не должно превышать 50% от сидячих мест. Ездить на соседних местах и стоя там теперь запрещено.
В Екатеринбурге мэрия решила устроить показательные процессы над нарушителями масочного режима в общественном транспорте. По данным мэрии,
Необычный запрет придумал губернатор Курской области Роман Старовойт. 8 ноября он заявил, что будет удалять со своих страниц в соцсетях комментарии с ложными сведениями о коронавирусе и вакцинации.
«Антипрививочников и
Еще креативнее поступили в Железноводске. Там решили поднять в воздух первый в России «противоковидный» аэростат. По данным городской администрации, он предназначен для того, чтобы «с высоты птичьего полета напоминать о необходимости соблюдать меры профилактики».
По мнению главы фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, федеральная власть стремится показать, что, с одной стороны, реагирует на ухудшение статистики, а с другой — извлекла уроки весеннего карантина и не будет закрывать экономику: «Правительство не хочет брать на себя ни политическую, ни финансовую ответственность за возможные закрытия. Поэтому регионам дают возможность поэкспериментировать. Четкой стратегии пока нет, поскольку заболеваемость продолжает расти во всем мире».
Андрей Прах, корсеть «Ъ»