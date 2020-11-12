МИД РФ не понравились слова посла Азербайджана «на войне как на войне» о сбитом Ми-24

Ранее посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы, говоря об инциденте с российским вертолетом, в частности, заявил, что «на войне как на войне, всякое может быть».
«Это большая ошибка. Если Россия исповедовала бы принцип “на войне как на войне”, то ответ был бы сокрушительным. В Москве же восприняли слова Баку о признании вины и извинениях», — отметили на Смоленской площади.
«Исходим из того, что азербайджанская сторона более не позволит себе никаких двусмысленных заявлений в связи с трагическим инцидентом», — заявили в МИД России.
Российский ударный вертолет Ми-24 был сбит в минувший понедельник в воздушном пространстве Армении, вне зоны боевых действий. Минобороны РФ сообщило, что двое российских военнослужащих погибли, еще один ранен.
Инцидент произошел 9 ноября около 18:30 (17:30 по Москве). Вертолет сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы по территории Армении в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи границы Нахичеванской автономной республики (Азербайджан), сообщили в Минобороны РФ.
В МИД Азербайджана заявляли, что Ми-24 был случайно сбит азербайджанскими военными над территорией Армении. «Азербайджанская сторона приносит извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны», — отметили в МИД. Азербайджанская сторона заявила, что готова выплатить соответствующую компенсацию.