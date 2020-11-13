02:05 (мск), источник: РБК
Трамп запретил инвестировать в связанные с китайскими военными компании
Президент США Дональд Трамп запретил американцам делать инвестиции в китайские компании, связанные с
Как говорится в документе, Китай все активнее использует капитал из США для модернизации своих вооруженных сил, разведки и обеспечения безопасности. Это, по мнению Трампа, является угрозой Вашингтону и зарубежному американскому военному контингенту, поскольку позволяет Пекину разрабатывать новое оружие и совершать кибератаки против США.
В указе сказано, что власти КНР заставляют частные компании поддерживать
В связи с этим с 11 января 2021 года вводится запрет на совершение любых сделок с ценными бумагами компаний, связанных с китайскими военными. Он распространяется на все компании и физические лица, находящиеся на территории США.
Прошлым летом в США сообщили, что компания Huawei связана с китайским военными и помогает им в разработке систем связи и искусственного интеллекта. После этого в Пентагоне начали составлять перечень китайских компаний, которые прямо или косвенно сотрудничают с
В мае 2020 года Вашингтон ввел санкции против 24 китайских правительственных и коммерческих организаций, базирующихся в КНР, Гонконге и на Каймановых островах. Министерство торговли США считает, что эти организации, импортирующие из США товары и технологии, связаны в конечном счете с созданием оружия массового поражения и технологий военного назначения.