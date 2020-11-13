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03:16 (мск), источник: РИА Новости

Макрон прокомментировал окончание боевых действий в Карабахе

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с армянским премьер-министром Николом Пашиняном выразил удовлетворение окончанием боевых действий в Нагорном Карабахе и подтвердил готовность к поиску приемлемого для всех сторон решения по урегулированию конфликта, сообщил Елисейский дворец.

Источник: Reuters
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«Президент выразил удовлетворение окончанием боевых действий, он напомнил о своих дружеских чувствах к Армении и ее народу и своей готовности к выстраиванию политического решения, справедливого, долгосрочного и приемлемого для всех сторон в Нагорном Карабахе», — говорится в коммюнике.

Макрон также сообщил Пашиняну о проведенной в четверг встрече для организации усилий по оказанию гуманитарной помощи со стороны Франции.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

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