Небензя оценил перспективы продления ДСНВ при Байдене

05:45 (мск), источник: РИА Новости
Президентские выборы прошли в Соединенных Штатах 3 ноября. По предварительным данным, победу одержал Байден, об этом объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем Дональд Трамп утверждает, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
Возможная смена администрации в Вашингтоне не означает, что у Москвы с американской стороной не будет шероховатостей в вопросе оружия, считает Небензя.
«Это не значит, что у нас все будет очень гладко в области вооружений и разоружения с американцами, если придет демократическая администрация. Но то, что Байден понимает необходимость продления ДСНВ — это факт, о чем говорил, кстати говоря, Владимир Владимирович (Путин. — Прим. ред.) не так давно», — заявил российский постпред.
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
Сегодня СНВ-3 — единственный действующий договор между двумя государствами об ограничении вооружений, однако истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.