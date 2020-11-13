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04:02 (мск), источник: РБК

Суд Пенсильвании удовлетворил иск Трампа о подсчете голосов на выборах

Апелляционный суд американского штата Пенсильвания встал на сторону действующего президента страны Дональда Трампа в его иске по поводу учета голосов избирателей, присланных по почте. Об этом сообщает газета The Philadelphia Inquirer.

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Разбирательство касалось полученных по почте бюллетеней избирателей, которые не подтвердили свою личность. По законам штата, жители могли подтвердить подлинность своих голосов в течение шести дней после выборов (то есть до 9 ноября). Однако госсекретарь штата Кэти Боквар продлила этот срок до 12 ноября.

Суд посчитал, что Боквар не имела полномочий указывать избирательным комиссиям продлить сроки подтверждения личности избирателей.

В итоге решение госсекретаря было отменено.

Как пишет The Philadelphia Inquirer, отбракованные бюллетени и так не были включены в официальные итоги голосования в Пенсильвании, согласно которым демократ Джо Байден на 54 тыс. голосов обходит Трампа. Поэтому решение, вероятно не повлияет на результаты голосования.

Пенсильвания была одним из «колеблющихся» штатов, итоги голосования в котором не могли подсчитать на протяжении нескольких дней.

В конечном счете победу в нем отдали Байдену. Трамп заявлял, что десятки тысяч голосов в штате были «незаконно изменены», из-за чего он потерял там лидерство. Его соратники подали несколько исков в суд, чтобы добиться пересмотра итогов выборов.

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Верховный суд удовлетворил требование Республиканской партии Пенсильвании и постановил изолировать до особых распоряжений часть бюллетеней, которые пришли по почте после закрытия избирательных участков 3 ноября.

Команда президента также направила иск против властей Пенсильвании. Штаб Трампа утверждает, что правительство штата создало «незаконную двухуровневую систему голосования» на президентских выборах, которая нарушает Конституцию США. Боквар обратилась к федеральному судье с просьбой отменить этот иск.

7 ноября американские СМИ объявили о победе Байдена, набравшего более 270 голосов выборщиков. Трамп не согласился с этим и объявил, что в выборах победил он, а при подсчете в нескольких штатах было множество нарушений. Официальные результаты голосования будут оглашены в декабре.

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11 ноября© Ньюстюб
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