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07:31 (мск), источник: РБК

В Баку раскритиковали посла за слова о сбитом российском вертолете

Комментарий посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль оглы по поводу сбитого вооруженными силами страны российском вертолете Ми-24 является неуместным. С таким заявлением выступил замглавы администрации президента Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев, передает агентство «Азертадж».

Источник: РИА "Новости"

«Также неприемлемо то, что посол Азербайджана в России сказал о статусе нагорно-карабахского региона Азербайджана, не вникая в суть вопроса», — добавил Гаджиев.

Он призвал азербайджанских дипломатов за рубежом воздерживаться от заявлений, противоречащих официальной позиции Баку.

В интервью РБК 12 ноября Бюльбюль оглы заявил, что инцидент с Ми-24 является трагической случайностью, но «на войне как на войне — всякое может быть». Он отметил, что вертолет попал на радары, а азербайджанские военные в условиях военного времени приняли решение его сбить. Посол сообщил, что Баку проводит тщательное расследование произошедшего.

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В российском МИДе слова дипломата назвали «большой ошибкой».

«Это большая ошибка. Если Россия исповедовала бы принцип “на войне как на войне”, то ответ был бы сокрушительным. В Москве же восприняли слова Баку о признании вины и извинениях» — заявили во внешнеполитическом ведомстве. В Москве также рассчитывают, что Баку больше не будет допускать «двусмысленных заявлений» в связи с трагедией.

Вертолет был сбит ракетой из ПЗРК вечером 9 ноября за несколько часов до соглашения о прекращении огня, подписанного Азербайджаном, Арменией и Россией. В результате крушения погибли двое членов экипажа, один военнослужащий выжил.

В Баку признали ответственность за происшествие. Как сообщили в Минобороны страны, Ми-24 летел вблизи границы в темное время суток, где раньше российские воздушные суда не наблюдались. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе разговора с Владимиром Путиным принес свои извинения за инцидент, пообещал расследовать его, наказать виновных, а также выразил готовность выплатить компенсации семьям погибших.

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