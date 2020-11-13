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09:20 (мск), источник: РИА Новости

Мэра Томска Ивана Кляйна задержали по подозрению в превышении полномочий

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В Томске по делу о превышении должностных полномочий задержали главу города Ивана Кляйна, сообщили в СК.

Источник: РИА "Новости"

Дома, на работе и в компании «Томское пиво» проходят обыски.

По предварительным данным следствия, подозреваемый в 2016 году, будучи основным акционером ОАО «Томское пиво», дал незаконное указание начальнику департамента градостроительства и архитектуры администрации Томска внести в геоинформационную систему «ГеоКад» недостоверные сведения о наличии 300 метровой санитарно-защитной зоны в отношении земельного участка ОАО «Томское пиво» и подготовить на этом основании постановление об отказе в удовлетворении заявления предпринимателя об изменении территориальной зоны.

В январе 2017 года Кляйн подписал постановление о внесении изменений в генеральный план и в правила землепользования и застройки Томска в отношении территории в районе указанной земли, согласно которому заявление предпринимателя было отклонено. В результате предпринимателю был причинен существенный вред, он не мог использовать земельный участок по планируемому назначению — строительству многоэтажных жилых домов.

«Следственными органами СК РФ по Томской области на основании материалов регионального УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении мэра города Томска, подозреваемого в совершении преступления… превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления», — говорится в сообщении.

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