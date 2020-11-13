09:20 (мск), источник: РИА Новости
Мэра Томска Ивана Кляйна задержали по подозрению в превышении полномочий
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В Томске по делу о превышении должностных полномочий задержали главу города Ивана Кляйна, сообщили в СК.
Дома, на работе и в компании «Томское пиво» проходят обыски.
По предварительным данным следствия, подозреваемый в 2016 году, будучи основным акционером ОАО «Томское пиво», дал незаконное указание начальнику департамента градостроительства и архитектуры администрации Томска внести в геоинформационную систему «ГеоКад» недостоверные сведения о наличии 300 метровой
В январе 2017 года Кляйн подписал постановление о внесении изменений в генеральный план и в правила землепользования и застройки Томска в отношении территории в районе указанной земли, согласно которому заявление предпринимателя было отклонено. В результате предпринимателю был причинен существенный вред, он не мог использовать земельный участок по планируемому назначению — строительству многоэтажных жилых домов.
«Следственными органами СК РФ по Томской области на основании материалов регионального УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении мэра города Томска, подозреваемого в совершении преступления… превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления», — говорится в сообщении.