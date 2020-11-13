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10:34 (мск), источник: Интерфакс

Жители переходящей Азербайджану части Карабаха стали сжигать свои дома

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU — Жители ряда районов непризнанной Нагорно-Карабахской республики, которые, в соответствии с трехсторонним заявлением Армении, Азербайджана и России, должны быть переданы азербайджанской стороне, сжигают свои дома.

Источник: Reuters

Соответствующие видеозаписи и фотоматериалы появились соц сетях. В частности, появилось большое количество фотографий и видео, на которых жители Лачинского, Кельбаджарского, Агдамского районов, перед тем как покинуть территории, сжигают свои дома, магазины, другие постройки.

В соответствии с трехсторонним соглашением, Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения возвращает Кельбаджарский район, а до 1 декабря — Лачинский район.

В ночь на 10 ноября после того, как премьер Армении Никол Пашинян совместно с лидерами РФ и Азербайджана принял трехстороннее заявление о прекращении огня и переброске миротворцев в Нагорный Карабах, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану, в Армении начались беспорядки и протесты. В Ереване соглашение было воспринято как капитуляция.

В столице Армении продолжаются массовые акции протеста с требованием отставки Пашиняна. В пятницу в Ереване намечен новый митинг оппозиции с требованием отставки премьера.

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10:53 (мск)© Ньюстюб
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