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10:45 (мск), источник: Коммерсантъ

Песков объяснил, почему Россия приняла извинения Азербайджана за сбитый вертолет

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что Москва приняла извинения Баку за сбитый вертолет Ми-24 в Армении из-за моментальной реакции президента Азербайджана и готовности провести беспристрастное расследование. В результате атаки погибли два человека, еще один пострадал.

Источник: AP 2020

«Это действительно беда, это трагедия, погибли двое наших военных. В данном случае очевидно, что моментальная реакция азербайджанцев, моментальная реакция президента Азербайджана и заявленная готовность Азербайджана провести беспристрастное расследование обстоятельств и наказать виновных позволили принять эти извинения», — сказал Песков RT.

Российский вертолет сбили возле села Ерасх у армяно-азербайджанской границы 9 ноября, в день подписания соглашения о прекращении войны между Азербайджаном и Арменией. Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту России Владимиру Путину и принес извинения. Он заверил, что виновные будут наказаны. В Азербайджане и Армении также возбуждены уголовные дела.

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