Песков объяснил, почему Россия приняла извинения Азербайджана за сбитый вертолет

10:45 (мск), источник: Коммерсантъ
«Это действительно беда, это трагедия, погибли двое наших военных. В данном случае очевидно, что моментальная реакция азербайджанцев, моментальная реакция президента Азербайджана и заявленная готовность Азербайджана провести беспристрастное расследование обстоятельств и наказать виновных позволили принять эти извинения», — сказал Песков RT.
Российский вертолет сбили возле села Ерасх у
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