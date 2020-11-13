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14:24 (мск), источник: РИА Новости

Китай поздравил Байдена с избранием на пост президента США

ПЕКИН, 13 ноя — РИА Новости. Китай направил поздравление Джо Байдену и Камале Харрис в связи с их избранием на посты президента и вице-президента США, сообщил официальный представитель МИД Республики Ван Вэньбинь.

Источник: Reuters
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Китай направил поздравление Джо Байдену

«Мы следим за реакцией на нынешние президентские выборы в США как в самой стране, так и за реакцией международного сообщества. Мы уважаем выбор американского народа и поздравляем господина Байдена и госпожу Харрис», — сказал дипломат.

Ранее Байдена с победой на выборах поздравили, в частности, лидеры Турции Тайип Эрдоган и Армении Армен Саркисян, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, президенты Сербии Александр Вучич и Израиля Реувен Ривлин, наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян и премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.

На прошлой неделе в Соединенных Штатах Америки состоялись выборы главы государства и вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, примерно трети сената (35 сенаторов), губернаторов 11 штатов и двух территорий, а также законодательных собраний некоторых штатов.

По предварительным данным, кандидат от Демократической партии Джо Байден получает 290 голосов выборщиков (из необходимых 270), а действующий президент Дональд Трамп — 217. До оглашения официальных результатов говорить о победе кого-либо из них преждевременно.

Тем не менее в субботу Байден уже объявил о своем избрании главой государства. Трамп, в свою очередь, заявил о фальсификациях и намерении отстаивать собственную победу в Верховном суде.

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