14:24 (мск), источник: РИА Новости
Китай поздравил Байдена с избранием на пост президента США
ПЕКИН, 13 ноя — РИА Новости. Китай направил поздравление Джо Байдену и Камале Харрис в связи с их избранием на посты президента и
«Мы следим за реакцией на нынешние президентские выборы в США как в самой стране, так и за реакцией международного сообщества. Мы уважаем выбор американского народа и поздравляем господина Байдена и госпожу Харрис», — сказал дипломат.
Ранее Байдена с победой на выборах поздравили, в частности, лидеры Турции Тайип Эрдоган и Армении Армен Саркисян, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, президенты Сербии Александр Вучич и Израиля Реувен Ривлин, наследный принц
На прошлой неделе в Соединенных Штатах Америки состоялись выборы главы государства и
По предварительным данным, кандидат от Демократической партии Джо Байден получает 290 голосов выборщиков (из необходимых 270), а действующий президент Дональд Трамп — 217. До оглашения официальных результатов говорить о победе
Тем не менее в субботу Байден уже объявил о своем избрании главой государства. Трамп, в свою очередь, заявил о фальсификациях и намерении отстаивать собственную победу в Верховном суде.