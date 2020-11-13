Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 13 ноябряПервый «всенародный поезд» на Николаевской железной дороге, открытие Театра имени Вахтангова и другие памятные события, которые происходили 13 ноября в разные годы
Фоторепортажи
1010 самых грязных рек России
14Новые карантины в странах Европы
16:43 (мск), источник: Известия

Лукашенко назвал коронавирус прикрывающей переделку мира ширмой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 ноября заявил, что новый коронавирус — это ширма, за которой глобальные игроки пытаются переделить мир.

COVID-19: Новые случаи
США
Новости по теме
Вся статистика
Источник: РИА "Новости"

«Коронавирус — лишь повод, ширма, под которой глобальные игроки пытаются переделить мир на свой манер. Понятно, что у них есть планы и на постсоветском пространстве, в том числе и на Белоруссию», — сказал Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь-24» во время интервью СМИ республики и ближнего зарубежья.

Накануне в Минске ввели обязательный масочный режим, носить маску нужно при посещении общественных заведений и в транспорте.

Видео
Лукашенко поручил проработать вопрос производства российской вакцины от COVID-19
В октябре Лукашенко заявил, что главное в ситуации с распространением коронавируса — не допустить психоза.

В начале июня Лукашенко сообщил, что распространение коронавируса «опрокинуло» экономику во всем мире. За медицинской пандемией последовала экономическая, которая затронула как развивающиеся, так и крупнейшие государства.

В конце мая Лукашенко уже заявлял, что пандемия коронавируса является чем-то большим, нежели просто болезнь, и половину ее занимает политика, пишет «Газета.ру».

По данным Worldometer на 12 ноября, в Белоруссии зафиксировано 110,4 тыс. случаев заболевания COVID-19, 1027 человек скончались, 92,8 тыс. выздоровели.

Во время загрузки произошла ошибка.
 С миру по иголке: куда россияне могут отправиться на Новый год
Игра на доверии: россияне стали меньше жаловаться на обман в банках
Аварийная посадка «Руслана» остановила полеты в Новосибирске
Чубайс описал энергетическое будущее России анекдотом про лошадь
Покидающие Нагорный Карабах жители сжигают свои дома
В России выявили рекордное число пациентов с коронавирусом
В Великобритании нашлась точная копия Эммы Уотсон (фото)
Фильм Кончаловского «Дорогие товарищи!» выдвинут на «Оскар»
Российский студент для учебы вынужден забираться на березу
Здоровье
Мужчина заболел COVID-19 и лишился восьми пальцев на руках Медики давали один шанс к 100, что он выживет.
Hi-Tech
Неожиданно: гигантские очереди за новыми айфонами в Москве Большая очередь в ЦУМе
Кино
Юрия Борисова назвали актером года В Москве вручили награды в рамках церемонии «GQ Человек года» 2020
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Фото Марии Мироновой с маленьким сыном очаровали соцсети Мальчик очень быстро растет
Леди
Исхудавший Валерий Леонтьев напугал поклонников Как сейчас выглядит певец?
Дом
Дом как на Бали: как в Туле обустроили дом товарами с Aliexpress
Советские ноу-хау, которые непонятны современному человеку
В Петербурге продают квартиру за 350 млн. Что там внутри: фото
Какую посуду из СССР незаслуженно забыли
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь