16:43 (мск), источник: Известия
Лукашенко назвал коронавирус прикрывающей переделку мира ширмой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 ноября заявил, что новый коронавирус — это ширма, за которой глобальные игроки пытаются переделить мир.
«Коронавирус — лишь повод, ширма, под которой глобальные игроки пытаются переделить мир на свой манер. Понятно, что у них есть планы и на постсоветском пространстве, в том числе и на Белоруссию», — сказал Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь-24» во время интервью СМИ республики и ближнего зарубежья.
Накануне в Минске ввели обязательный масочный режим, носить маску нужно при посещении общественных заведений и в транспорте.
В начале июня Лукашенко сообщил, что распространение коронавируса «опрокинуло» экономику во всем мире. За медицинской пандемией последовала экономическая, которая затронула как развивающиеся, так и крупнейшие государства.
В конце мая Лукашенко уже заявлял, что пандемия коронавируса является
По данным Worldometer на 12 ноября, в Белоруссии зафиксировано 110,4 тыс. случаев заболевания COVID-19, 1027 человек скончались, 92,8 тыс. выздоровели.