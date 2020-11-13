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17:53 (мск), источник: ТАСС

Путин подписал указ о создании центра гуманитарного реагирования для Нагорного Карабаха

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования для Нагорного Карабаха, сообщили в пятницу в пресс-службе Кремля.

Источник: Пресс-служба Президента России

«В состав межведомственного центра входят представители Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства иностранных дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, а также представители иных заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. Решение организационных и иных вопросов, связанных с созданием и деятельностью межведомственного центра, возложить на Министерство обороны Российской Федерации», — говорится в документе, переданном пресс-службой.

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Путин рассчитывает на международную поддержку работы межведомственного центра РФ по ситуации в Нагорном Карабахе.

«Я прошу МИД России продолжить работу по информированию по принятым решениям партнеров по Минской группе ОБСЕ, а также Международный красный крест, комитет Красного креста необходимо проинформировать, управление верховного комиссара ООН по правам человека», — сказал глава государства на совещании по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха. По мнению российского лидера, «надо наладить конструктивную, полноценную работу с этими структурами, в том числе с управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев, ЮНЕСКО, с коллегами из ЮНЕСКО нужно вступить в контакт». «Очень рассчитываю на их поддержку», — заявил Путин.

«Выражаю надежду, что деятельности центра будет оказана всесторонняя поддержка со стороны всех этих структур, рассчитываем также на вклад и содействие по линии Содружества независимых государств, будем поддерживать со всеми возможными участниками этой важной работы тесное взаимодействие», — заверил президент России. Он поблагодарил участников совещания за уже проделанную работу и рассчитывает на их «эффективную совместную работу — и между собой, и с коллегами из Армении и Азербайджана».

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