Избранная главой Повалихинского сельсовета уборщица передумала уходить в отставку

Марина Удгодская рассказала «Ъ», что сегодня отозвала заявление об отставке, поданное в Повалихинский сельсовет в начале недели. По ее словам, оставить должность решила сгоряча: «Потом успокоилась, но народ уже начал обсуждать». По ее словам, причиной стали семейные обстоятельства. Согласно Трудовому кодексу РФ, работник может передумать в любой момент до истечения двух недель до увольнения. Собираться для рассмотрения этого вопроса депутатам сельсовета заново не придется.
О неожиданной отставке Марины Удгодской с поста главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области 12 ноября сообщил «Московский комсомолец» со ссылкой на местных жителей. Депутат сельсовета Елена Афанасьева рассказала «Ъ», что заявление на увольнение было рассмотрено в прошедший понедельник, 9 ноября. По ее словам, депутаты сельсовета пытались отговорить госпожу Удгодскую, но та отказывалась.
В итоге сельсовет одобрил ее отставку с 19 ноября. По словам госпожи Афанасьевой, после подачи заявления об отставке чиновники районной администрации, в том числе глава района Владимир Бахвалов, стали убеждать Марину Удгодскую отозвать его. В результате, вечером 12 ноября госпожа Удгодская заявила журналистам, что передумала уходить со своего поста:
«Меня поддержали депутаты, обещали помогать в решении всех вопросов. Раз в неделю я буду ездить к главе района, который тоже обещал мне помогать».
Сами депутаты, как рассказала «Ъ» Елена Афанасьева, узнали о том, что Марина Удгодская передумала, из СМИ.
Напомним, Марина Удгодская 13 сентября приняла участие в выборах главы администрации села Повалихино по просьбе бывшего сельского главы Николая Локтева («Единая Россия»). Она баллотировалась от Партии пенсионеров и по итогам голосования неожиданно набрала 62% голосов. С 2015 года госпожа Удгодская работала депутатом повалихинского сельсовета на непостоянной основе, подрабатывая там же на четверть ставки уборщицей. После единого дня голосования глава ЦИКа Элла Памфилова на встрече с президентом заявила, что Марина Удгодская такая не одна.
По данным госпожи Памфиловой, на сентябрьских выборах в различные органы власти прошли 23 доярки, 11 телятниц, 34 кочегара, два кузнеца, 24 охотоведа и 11 чабанов.
У Марины Удгодской двое детей, она разводит домашнюю птицу, ее супруг работает в Москве на временных работах. В Повалихино по официальным данным на 2014 год проживают 249 человек. По словам местных жителей, найти работу в селе очень сложно.
Александр Тихонов, Ярославль