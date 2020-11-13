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21:16 (мск), источник: Daily Storm

Путин одобрил идею предоставить «Сириусу» статус федеральной территории

Президент России Владимир Путин поддержал идею предоставить поселку Сириус, который находится в Сочи, статус федеральной территории. Подобное образование, согласно одобренным ранее поправкам к Конституции, будет иметь собственные органы власти, бюджет, имущество и устав.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Считаю правильным впервые здесь, на этой территории, воспользоваться новым положением Конституции РФ и предоставить Сириусу статус федеральной территории, что предполагает экономическую самостоятельность Сириуса и механизм прямой коммуникации и с президентом, и с правительством», — сказал Путин на заседании попечительского совета Образовательного фонда «Талант и успех».

Путин также поручил правительству подготовить все необходимые документы для функционирования Сириуса и обеспечить экономическую основу образования.

«Все решения должны вступать в силу со следующего 2021 года», — сообщил российский лидер.

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Ранее депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в нижнюю палату парламента законопроект о первой в России федеральной территории «Сириус», которая будет включать в себя одноименный поселок, образовательный центр и инфраструктуру, оставшуюся с Олимпиады 2014 года. Территория охватит Черноморское побережье Имеретинской бухты в Сочи до абхазской границы.

Понятие «федеральной территории» впервые появилось в поправках к Конституции, которые были приняты в июле 2020 года.

В частности, новый субъект РФ будет иметь собственные органы власти, на которые возлагаются некоторые полномочия федеральных государственных органов, субъектов, а также полномочия местного самоуправления.

Федеральная территория обладает собственным бюджетом, имуществом и имущественными правами. У нее будет собственный устав, который должен быть согласован с федеральным правительством.

В Госдуму внесли законопроект о создании федеральной территории «Сириус»
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21:28 (мск)© Ньюстюб
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