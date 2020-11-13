Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 13 ноябряПервый «всенародный поезд» на Николаевской железной дороге, открытие Театра имени Вахтангова и другие памятные события, которые происходили 13 ноября в разные годы
Фоторепортажи
16Скончался Михаил Жванецкий
24Теракт в центре Вены
19:51 (мск), источник: RTVi

Microsoft обвинила «русских хакеров» в попытке украсть данные по вакцинам

Microsoft заявила, что российские и северокорейские хакеры пытались украсть у ведущих фармацевтических компаний данные по вакцинам. Об этом 13 ноября сообщается в блоге компании.

Источник: Reuters

Атаки были направлены на компании в Канаде, Франции, Индии, Южной Корее и США. По данным Microsoft, большинство из них были неудачными.

В хакерских нападениях, утверждает компания, участвовали группировка Fancу Bear, которую считают связанной с ГРУ, и группировки Lazarus и Cerium, предположительно связанные с спецслужбами КНДР. Хакеры пытались украсть учетные записи людей, у которых был доступ к данным организаций.

Неочевидно, но факт
Как радиация улучшает повседневную жизнь

В Microsoft отметили, что хакеры из Fancу Bear грубо пытались войти в систему, используя тактику подбора одного пароля под множество логинов. В то же время участники северокорейских группировок использовали фишинговые письма, например, от Всемирной организации здравоохранения.

В Microsoft напомнили, что атаки на систему здравоохранения производятся уже не первый раз. В октябре по США прокатилась волна вымогательств у больниц. Атакам подверглись и медицинские центры в Чехии, Франции и Испании.

В июле власти США обвинили двоих граждан Китая в попытке получить доступ к компьютерным сетям американских компаний, которые работают над вакциной от коронавируса. В Минюсте отмечали, что атакам подверглись и фирмы в других странах.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Microsoft обвинила «русских хакеров» в попытке украсть данные по вакцинам
Голландская полиция призвала граждан прекратить «охоту на педофилов»
Аварийная посадка «Руслана» остановила полеты в Новосибирске
Чубайс описал энергетическое будущее России анекдотом про лошадь
В России с нового года вырастут минимальные цены на алкоголь
Китай поздравил Байдена с избранием на пост президента США
В Канаде огромная медведица «попросила» охотников уйти с дороги
Фильм Кончаловского «Дорогие товарищи!» выдвинут на «Оскар»
В США поймали «теплокровную» рыбу весом 65 кг (фото)
Здоровье
Мужчина заболел COVID-19 и лишился восьми пальцев на руках Медики давали один шанс к 100, что он выживет.
Горячие темы на Авто
Я в шоке. 621
Беда пришла откуда не ждали. 371
Украина пригрозила Никарагуа санкциями за открытие консульства в Крыму. 254
В Дании подняли армию на уничтожение 17 миллионов норок 242
Новости партнеров
И такое бывает: КПРФ не поддержали законопроект о «детях войны»
5 признаков, что вы перенесли коронавирус, даже не заметив этого
Экономисты призвали россиян готовиться к тому, что они потеряют все деньги
Не Михаил Михайлович: названо настоящее имя Жванецкого
Дети
Фото Марии Мироновой с маленьким сыном очаровали соцсети Мальчик очень быстро растет
Новости партнеров
Мужчина наступил девушке на ногу, извинился. Ее ответу все аплодировали
Назван странный критерий, по которому коронавирус выбирает своих жертв
Первые признаки рака: онкология начинается у всех одинаково
Что означает время, в которое вы просыпаетесь по ночам
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь