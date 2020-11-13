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21:38 (мск), источник: РИА Новости

Мурашко назвал ситуацию с COVID-19 в России очень напряженной

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Ситуация с COVID-19 в России остается очень напряженной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1». По его словам, сегодня под медицинским наблюдением находятся почти 900 тысяч заболевших.

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Источник: РИА Новости

«В целом по стране развернуто 260 тысяч коек. В среднем по стране свободного коечного фонда — на уровне где-то 18−19 процентов. Но есть регионы, таких регионов чуть более 30, по которым мы видим, что загруженность коечного фонда на уровне 90 процентов», — добавил глава Минздрава.

Мурашко уточнил, что 75 процентов пациентов лечатся амбулаторно, оставшиеся 25 — в стационарах.

«Это крайне высокая нагрузка на медицинскую систему», — отметил министр.

Он добавил, что настороженность вызывает ситуация в Сибирском федеральном округе и ряде регионов Дальневосточного округа.

Как сообщили утром в оперативном штабе, число случаев заболевания COVID-19 за сутки выросло на рекордные 21 983, всего за время пандемии в России зарегистрировали 1 880 551 больного.

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Во время загрузки произошла ошибка.
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