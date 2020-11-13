21:38 (мск), источник: РИА Новости
Мурашко назвал ситуацию с COVID-19 в России очень напряженной
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Ситуация с COVID-19 в России остается очень напряженной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью Наиле
«В целом по стране развернуто 260 тысяч коек. В среднем по стране свободного коечного фонда — на уровне
Мурашко уточнил, что 75 процентов пациентов лечатся амбулаторно, оставшиеся 25 — в стационарах.
«Это крайне высокая нагрузка на медицинскую систему», — отметил министр.
Он добавил, что настороженность вызывает ситуация в Сибирском федеральном округе и ряде регионов Дальневосточного округа.
Как сообщили утром в оперативном штабе, число случаев заболевания COVID-19 за сутки выросло на рекордные 21 983, всего за время пандемии в России зарегистрировали 1 880 551 больного.