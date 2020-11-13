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22:11 (мск), источник: Коммерсантъ

Тихановская объявила о создании Народного трибунала в Белоруссии

Политик Светлана Тихановская, которую оппозиция Белоруссии считает победительницей президентских выборов в стране, в своем Telegram-канале объявила о создании Народного трибунала.

Источник: Reuters

«Я, Светлана Тихановская, вместе с Народным антикризисным управлением объявляю Народный трибунал и амнистию за захват Лукашенко и членов его террористической группировки. Если государственная судебная система не работает, мы справимся без нее», — говорится в заявлении.

Госпожа Тихановская заявила, что в рамках плана нужно «нейтрализовать идеологов и пособников режима, собирать и проверять доказательства преступлений режима».

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«На платформе “Голос” мы проведем процесс Народного обвинения по материалам, собранным через систему фиксации и подтверждения свидетельств преступлений», — заявила она.

По словам политика, после этого 20 декабря народ Белоруссии выйдет на самый массовый марш с предъявлением Народного обвинения.

Напомним, оппозиция Белоруссии добивается пересмотра результатов президентских выборов 9 августа, победителем которых ЦИК объявил Александра Лукашенко. Три месяца в стране не прекращаются протесты. 12 ноября после задержания и избиения умер участник протестной акции Роман Бондаренко. Евросоюз осудил белорусские власти и напомнил о введенных ранее санкциях.

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