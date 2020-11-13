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22:30 (мск), источник: РБК

Крупнейший меховой аукцион закроется из-за истребления Данией норок

Директор аукционного дома Kopenhagen Fur (является крупнейшим поставщиком меха) Йеспер Кристенсен рассказал в эфире датского телеканала TV 2, что принял решение о закрытии компании. Причиной стало недавнее истребление в стране норок.

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Источник: РИА "Новости"

«У нас в компании работали 300 человек, и это было самое обескураживающее заявление, с которым я перед ними выступал», — заявил Кристенсен. Он уточнил, что процесс закрытия будет постепенным. В этом году Kopenhagen Fur получит все шкурки, по которым ранее были заключены соглашения, а в следующем году займется реализацией остатков на складах в датской столице.

Аукционный дом Kopenhagen Fur был создан в 1930 году. Ударом для него стало решение правительства Дании истребить всех норок в стране.

В Копенгагене посчитали необходимым убийство 17 млн норок, поскольку специалисты пришли к выводу, что в результате мутации коронавирус, которым болеют эти животные, может передаваться людям и ослабить будущую вакцину от COVID-19.

Позже министр по вопросам продовольствия и рыболовства Дании Могенс Йенсен заявил, что принятое в начале ноября решение уничтожить всех разводимых в стране норок, в том числе и здоровых, было неправильным. Объяснил он это отсутствием юридических оснований на уничтожение.

При этом в Копенгагене отметили, что убийство животных может быть легализовано, если на фоне эпидемиологической ситуации соответствующее постановление примет парламент Дании.

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