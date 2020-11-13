Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 13 ноябряПервый «всенародный поезд» на Николаевской железной дороге, открытие Театра имени Вахтангова и другие памятные события, которые происходили 13 ноября в разные годы
Фоторепортажи
16Ливни привели к наводнению на Крите
18Насилие и борьба с ним — в объективах лучших фотографов мира
21:50 (мск), источник: РБК

Лукашенко ответил Зеленскому на обращение к нему без должности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому стоит самому опасаться, что украинцы перестанут называть его президентом. Об этом Лукашенко заявил в интервью СМИ Белоруссии и ближнего зарубежья, отрывок из которого публикует близкий к белорусскому президенту Telegram-канал «Пул первого».

Источник: AP 2020

«Володе Зеленскому надо сейчас опасаться, чтобы его кто-то не назвал просто Зеленским, а не президентом. По-моему, все к тому идет. С 70 с лишним процентов он обвалился вот недавно — кто 22, кто 28, кто 30 дает процентов [рейтинга]. Надо умудриться, чтобы за полтора-два года обвалить доверие к себе со стороны народа», — ответил Лукашенко на соответствующий вопрос.

«Чья бы корова мычала, а Зеленского — молчала», — добавил Лукашенко.

Читайте также
Лукашенко напомнил Польше про общие национальные интересы

Украина, наряду со странами — членами ЕС и США, не признала итогов выборов Белоруссии. Как заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба, «учитывая ход избирательной кампании в Белоруссии и дальнейшие события, “инаугурация” Александра Лукашенко не означает его признания легитимным главой Белорусского государства».

Кроме того, Зеленский не раз говорил о том, что Белоруссия находится на пороге «Майдана», подобного тому, который был на Украине.

«Если власть не найдет возможности диалога со своими родными людьми, этой власти не будет», — предупредил Зеленский.

Следите за развитием темы Белоруссия после выборов президента
 Интимное видео Дзюбы оценили в $5 миллионов
Зеленского госпитализировали
Аварийная посадка «Руслана» остановила полеты в Новосибирске
Путин поддержал идею сделать «Сириус» федеральной территорией
Осужденный пожизненно серийный убийца скончался от COVID-19
Чубайс описал энергетическое будущее России анекдотом про лошадь
В Канаде огромная медведица «попросила» охотников уйти с дороги
Фильм Кончаловского «Дорогие товарищи!» выдвинут на «Оскар»
В России с нового года вырастут минимальные цены на алкоголь
Hi-Tech
Неожиданно: гигантские очереди за новыми айфонами в Москве Большая очередь в ЦУМе
Горячие темы на Авто
Я в шоке. 621
Беда пришла откуда не ждали. 372
Украина пригрозила Никарагуа санкциями за открытие консульства в Крыму. 254
В Дании подняли армию на уничтожение 17 миллионов норок 242
Новости партнеров
Первые признаки рака: онкология начинается у всех одинаково
Что означает время, в которое вы просыпаетесь по ночам
5 признаков, что вы перенесли коронавирус, даже не заметив этого
Только у 3% населения есть особый знак на ладони
Дети
Беременная Кети Топурия с женихом произвели фурор в сети По слухам, певица родит в декабре (фото)
Дом
Дом как на Бали: как в Туле обустроили дом товарами с Aliexpress
Советские ноу-хау, которые непонятны современному человеку
В Петербурге продают квартиру за 350 млн. Что там внутри: фото
Какую посуду из СССР незаслуженно забыли
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь