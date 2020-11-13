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13 ноября, источник: РИА Новости

Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Россия сняла ограничения на авиасообщение с Эфиопией и Сейшельскими Островами, сообщила пресс-служба правительства. Отмечается, что самолеты из Москвы в Аддис-Абебу будут летать три раза в неделю, а в Викторию — дважды.

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Источник: РИА Новости

Граждане этих стран, а также владельцы вида на жительство могут беспрепятственно прилететь в Россию. В свою очередь россияне также могут улететь в любую из этих стран.

«Решение было принято исходя из озвученных ранее эпидемиологических критериев (40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за 7 дней не более 1) и на основе принципов взаимности», — заключили в правительстве.

Россия на фоне пандемии коронавируса 27 марта прекратила пассажирское авиасообщение с другими странами. Исключение сделали для вывозных рейсов.

С августа полеты начали постепенно восстанавливаться. Сегодня разрешено летать в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, на Кубу и Мальдивы.

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