Поставщик машин для голосования отверг обвинения Трампа в подтасовках

Ранее в пятницу Трамп обвинил базирующуюся в Денвере компанию Dominion Voting Systems в том, что поставляемые ею машины для голосования незаконно уничтожили 2,7 миллиона отданных за него на прошедших выборах голосов. В частности, по словам Трампа, более 900 тысяч бюллетеней в его пользу были уничтожены, а еще 221 тысяча были засчитаны его оппоненту Джо Байдену в штате Пенсильвания.
«Dominion категорически отрицает любые заявления о каком-либо перебросе голосов или технических проблемах с нашими системами для голосования», — говорится в заявлении компании, опубликованном в Twitter.
В ответ на обвинения Трампа компания привела совместное заявление министерства внутренней безопасности и ответственных за проведение и обеспечение безопасности выборов ведомств США, заявивших ранее, что «нет свидетельств тому, чтобы система для голосования удаляла или потеряла голоса, меняла их или каким-либо иным образом работала неправильно».
Выборы президента США прошли 3 ноября. По предварительным прогнозам, победу одерживает демократ Джо Байден, но действующий президент США Трамп поражение не признает.