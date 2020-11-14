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01:12 (мск), источник: ТАСС

Трамп допустил, что следующую администрацию США возглавит не он

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Президент США республиканец Дональд Трамп допустил в пятницу, что следующую американскую администрацию, которая будет сформирована по итогам состоявшихся на днях выборов, возглавит не он, а его соперник — демократ Джозеф Байден.

Источник: Reuters

«Я не буду, нынешняя администрация не будет закрываться (то есть применять масштабные санитарно-ограничительные меры в связи с пандемией — прим. ТАСС). Что бы ни произошло в будущем, кто знает, какой будет [следующая] администрация — видимо, время покажет, могу сказать: нынешняя администрация не будет закрываться», — заявил Трамп, выступая в Белом доме перед журналистами.

Американский лидер рассказывал о ходе борьбы с пандемией, вызванной новым коронавирусом, и принимаемых правительством США мерах.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом.

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Байден уже провозгласил себя победителем. Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражения и заявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.

Американская избирательная система архаичная, непрямая и крайне запутанная. Формально избираются не новые президент и вице-президент США, а члены коллегии выборщиков. Именно они затем, в декабре, собираются в столицах своих штатов и проводят собственное голосование, по итогам которого официально определяется новый глава государства.

От штата к штату соотношение между численностью населения и числом избираемых выборщиков различается, как и система подведения итогов по мажоритарному или пропорциональному признаку. Для победы кандидату в президенты необходимо заручиться поддержкой более чем 270 выборщиков. Число выборщиков в том или ином штате зависит от числа представителей штата в Конгрессе США. Всего их 538.

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