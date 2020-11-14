На Украине начался «карантин выходного дня»

На Украине в 0:00 субботы (01:00 мск), 14 ноября, вступил в силу режим «карантина выходного дня». Он продлится до полуночи понедельника.
Ввести «карантин выходного дня» в стране в начале недели предложил Минздрав. Глава ведомства Максим Степанов также сообщил, что с понедельника украинские клиники перестают принимать больных на плановые операции и переходят только на прием срочных пациентов и лечение пациентов с COVID-19.
Идею о введении карантина выходного дня поддержал президент Владимир Зеленский. «Временный режим карантина на выходные, примерно на несколько недель, может помочь нам избежать жесткого локдауна. Таким образом мы избежим большого увеличения больных и успеем подготовить необходимое количество коек», — заявил Зеленский. В тот же день стало известно, что он сам заразился коронавирусом, 12 ноября президента госпитализировали.
В начале ноября глава Минздрава Максим Степанов назвал ситуацию с распространением коронавируса в стране «близкой к катастрофе» и заявил, что Украина дошла «до точки невозврата». В случае если заполняемость больниц достигнет 100%, в стране активируют медицинские протоколы, которые предусматривают приоритет предоставления помощи тем больным, которые имеет больше шансов выжить, отмечал он.
По состоянию на 13 ноября на Украине, по данным Минздрава, было зафиксировано 11 787 новых подтвержденных случаев COVID-19. Всего за время эпидемии в стране заболели 512 тыс. человек. Умерли 9 317 больных.