Лукашенко исключил передачу власти своим сыновьям

«Ни один мой сын не будет после меня президентом. Ни один! Двадцать лет я президентом точно не буду. Мне кажется, что и пять лет я не буду (президентом.— “Ъ”), исходя из той конструкции, которую я пытаюсь выстроить», — сказал господин Лукашенко в интервью журналистам стран ближнего зарубежья.
По его словам, все будет зависеть от ситуации в Белоруссии. «Если она будет спокойная, нормальная, мы примем Конституцию, проведем перевыборы на всех уровнях, всех структур власти, и я думаю, что на это 5 лет не понадобится», — пояснил он.
Господин Лукашенко добавил, что не подбирает преемников на пост президента. «Никакого транзита власти! Никаких преемников. Кого народ изберет — так и будет. Я поклялся. Я пообещал, что будет так, как решит белорусский народ», — заявил он.
У президента Белоруссии три сына. Старший сын Виктор является его помощником по национальной безопасности, членом Совбеза страны, первым вице-президентом Национального олимпийского комитета республики. Средний сын Дмитрий — председатель совета государственно-общественного объединения «Президентский спортивный клуб», младший сын Николай — учащийся.
Ранее Александр Лукашенко допустил проведение еще одних президентских выборов, но только после принятия новой Конституции.