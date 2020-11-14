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05:12 (мск), источник: Коммерсантъ

Лукашенко исключил передачу власти своим сыновьям

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не готовит своих сыновей себе в преемники. По его словам, транзита власти в стране не будет, а решать вопрос избрания президента будет белорусский народ.

Источник: AP 2020

«Ни один мой сын не будет после меня президентом. Ни один! Двадцать лет я президентом точно не буду. Мне кажется, что и пять лет я не буду (президентом.— “Ъ”), исходя из той конструкции, которую я пытаюсь выстроить», — сказал господин Лукашенко в интервью журналистам стран ближнего зарубежья.

По его словам, все будет зависеть от ситуации в Белоруссии. «Если она будет спокойная, нормальная, мы примем Конституцию, проведем перевыборы на всех уровнях, всех структур власти, и я думаю, что на это 5 лет не понадобится», — пояснил он.

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Господин Лукашенко добавил, что не подбирает преемников на пост президента. «Никакого транзита власти! Никаких преемников. Кого народ изберет — так и будет. Я поклялся. Я пообещал, что будет так, как решит белорусский народ», — заявил он.

У президента Белоруссии три сына. Старший сын Виктор является его помощником по национальной безопасности, членом Совбеза страны, первым вице-президентом Национального олимпийского комитета республики. Средний сын Дмитрий — председатель совета государственно-общественного объединения «Президентский спортивный клуб», младший сын Николай — учащийся.

Ранее Александр Лукашенко допустил проведение еще одних президентских выборов, но только после принятия новой Конституции.

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