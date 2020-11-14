Федеральные прокуроры не нашли доказательств нарушений на выборах в США

Ранее в понедельник генпрокурор США Уильям Барр постановил федеральным прокурорам по всей стране провести расследование утверждений о возможных нарушениях на президентских выборах. Расследования, по указанию генпрокурора, должны проводиться, если существуют «ясные и заслуживающие доверия утверждения о нарушениях», а также если эти возможные нарушения могут повлиять на результаты голосования в каком-либо штате.
Как сообщает газета, в пятницу 16 федеральных прокуроров сообщили Барру, что они не нашли доказательств «обоснованных обвинений в нарушениях при голосовании и подсчете голосов».
Они также призвали его отменить распоряжение, указав, что оно подталкивает ведомство к партийной политике и что оно не было необходимым, так как никто не выявлял каких-либо обоснованных подозрений в массовом мошенничестве на выборах.
«Оно (распоряжение — ред.) было разработано и объявлено без консультаций с непартийными специалистами в этой области и в ведомстве», — отметили федеральные прокуроры.
Ранее сообщалось, что глава отдела по расследованию нарушений на выборах министерства юстиции США Ричард Пилджер уволился в понедельник после постановления генпрокурора Уильяма Барра провести расследование утверждений о возможных нарушениях.
Выборы президента США прошли 3 ноября. По предварительным прогнозам, победу одерживает демократ Джо Байден, но действующий президент США Дональд Трамп поражение пока не признал.