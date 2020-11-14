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05:50 (мск), источник: РИА Новости

Федеральные прокуроры не нашли доказательств нарушений на выборах в США

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Федеральные прокуроры указали главе министерства юстиции США Уильяму Барру на отсутствие доказательств существенных нарушений в ходе выборов президента и призвали отменить распоряжение о проведении расследований в связи с соответствующими сообщениями, сообщает газета New York Times со ссылкой на их письменное обращение.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в понедельник генпрокурор США Уильям Барр постановил федеральным прокурорам по всей стране провести расследование утверждений о возможных нарушениях на президентских выборах. Расследования, по указанию генпрокурора, должны проводиться, если существуют «ясные и заслуживающие доверия утверждения о нарушениях», а также если эти возможные нарушения могут повлиять на результаты голосования в каком-либо штате.

Как сообщает газета, в пятницу 16 федеральных прокуроров сообщили Барру, что они не нашли доказательств «обоснованных обвинений в нарушениях при голосовании и подсчете голосов».

Они также призвали его отменить распоряжение, указав, что оно подталкивает ведомство к партийной политике и что оно не было необходимым, так как никто не выявлял каких-либо обоснованных подозрений в массовом мошенничестве на выборах.

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«Оно (распоряжение — ред.) было разработано и объявлено без консультаций с непартийными специалистами в этой области и в ведомстве», — отметили федеральные прокуроры.

Ранее сообщалось, что глава отдела по расследованию нарушений на выборах министерства юстиции США Ричард Пилджер уволился в понедельник после постановления генпрокурора Уильяма Барра провести расследование утверждений о возможных нарушениях.

Выборы президента США прошли 3 ноября. По предварительным прогнозам, победу одерживает демократ Джо Байден, но действующий президент США Дональд Трамп поражение пока не признал.

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