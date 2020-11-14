Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Зонд NASA взял образцы грунта астероида Бенну Операция осуществляется в автоматическом режиме
Фоторепортажи
20История одного «Москвича»
13Опасная течь: почему исчезает третий полюс Земли
09:06 (мск), источник: Известия

В раде заявили о преддефолтном состоянии на Украине

Из-за неграмотных мер властей по борьбе с коронавирусом на Украине может произойти дефолт, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович. По словам депутата, власти должны списать долги населения за ЖКХ, а также прекратить поднимать тарифы.

Источник: Известия

«Сегодня во многом приостановлены платежи казначейства, кроме зарплат и пенсий. Всё, это преддефолтное состояние. Мы не можем больше смотреть просто со стороны, как тупое, дебильное правительство воровское добивает государство», — заявил Рабинович 13 ноября в эфире телеканала «112 Украина».

Читайте также
Нацбанк Украины рассказал о последствиях дефолта

При этом телеканал также отметил, что, по прогнозам ООН, из-за пандемии COVID-19 Украина может столкнуться с худшей рецессией за десятилетие.

Согласно данным аналитиков, в результате более 9 млн украинцев окажутся на грани бедности. Так, с начала пандемии более 80% домохозяйств потеряли доходы и в более чем 40% семей хотя бы один член семьи потерял работу.

С 14 ноября на Украине вступил в силу режим карантина выходного дня. На выходных в стране запретили работу заведений общественного питания, торговых центров, кинотеатров и других развлекательных учреждений. Многие политики и эксперты раскритиковали меру, указав на ее негативное воздействие на экономику.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Гулять так гулять: нелюбовь к маскам стоила москвичам до 500 млн рублей
Последняя реплика: как не нарваться на подделку
Скончался Армен Джигарханян
Вирусолог назвал людей, которым не грозит тяжелая форма COVID
Избранная главой сельсовета уборщица передумала увольняться
Бойца ММА Сергея Харитонова избили в Москве
Россиянам посоветовали молчать, чтобы не заразиться COVID-19
Познер отреагировал на критику слов о «фашистских чертах» СССР
Hi-Tech
Неожиданно: гигантские очереди за новыми айфонами в Москве Большая очередь в ЦУМе
Авто
«Китаец» против «корейца»: какой кроссовер купить? В классе кроссоверов «за 1,5 миллиона рублей» появился новый игрок из Китая. Что он может предложить покупателям?
Новости партнеров
Монах назвал преемника президента России
Первые признаки рака: онкология начинается у всех одинаково
Убийца группы Дятлова был с ними на фото
Стас Барецкий был в машине Ефремова в момент аварии
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 247
Ребенок рождается с готовым набором личностных качеств? 170
Брат и сестра 130
Выбрать квартиру 112
Леди
Исхудавший Валерий Леонтьев напугал поклонников Как сейчас выглядит певец?
Дом
Дом как на Бали: как в Туле обустроили дом товарами с Aliexpress
Советские ноу-хау, которые непонятны современному человеку
В Петербурге продают квартиру за 350 млн. Что там внутри: фото
Какую посуду из СССР незаслуженно забыли
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь