В раде заявили о преддефолтном состоянии на Украине

09:06 (мск), источник: Известия
«Сегодня во многом приостановлены платежи казначейства, кроме зарплат и пенсий. Всё, это преддефолтное состояние. Мы не можем больше смотреть просто со стороны, как тупое, дебильное правительство воровское добивает государство», — заявил Рабинович 13 ноября в эфире телеканала «112 Украина».
При этом телеканал также отметил, что, по прогнозам ООН,
Согласно данным аналитиков, в результате более 9 млн украинцев окажутся на грани бедности. Так, с начала пандемии более 80% домохозяйств потеряли доходы и в более чем 40% семей хотя бы один член семьи потерял работу.
С 14 ноября на Украине вступил в силу режим карантина выходного дня. На выходных в стране запретили работу заведений общественного питания, торговых центров, кинотеатров и других развлекательных учреждений. Многие политики и эксперты раскритиковали меру, указав на ее негативное воздействие на экономику.
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