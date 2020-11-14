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10:20 (мск), источник: Российская газета

Трамп объявил о победе на выборах в Пенсильвании

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что он победил на выборах в Пенсильвании своего соперника, бывшего вице-президента Джозефа Байдена. «В Филадельфии и Питтсбурге не было доступа наблюдателей к 700 тысячам бюллетеней. Это означает на основании нашей великой Конституции, что мы выигрываем штат Пенсильвания», — написал Трамп в Twitter.

Источник: Reuters

По данным ведущих СМИ США, в Пенсильвании лидирует кандидат в президенты от демократов Джозеф Байден. Телеканал Fox News передал, что уже обработано 99 процентов бюллетеней. Байден получил 49,9 процента голосов избирателей, а Трамп — 49. В поддержку демократа подали примерно на 63 тысячи бюллетеней больше.

Между тем, после десятидневного подсчета голосов на выборах президента США появилась предварительная информация об итогах голосования в штате Северная Каролина. Там ни один из кандидатов долго не мог добиться явного перевеса. По итогам обработки 99 процентов бюллетеней Дональд Трамп набирает 50 процентов голосов, а его соперник Джозеф Байден — 48,6. Победа в этом штате должна дать Трампу 15 голосов выборщиков.

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