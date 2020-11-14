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12:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Российская военная полиция приступила к патрулированию в Нагорном Карабахе

Российская военная полиция в субботу, 14 ноября, приступает к патрулированию Нагорного Карабаха. Утром в Степанакерт вошла очередная колонна миротворцев из России.

Источник: Reuters

«С сегодняшнего дня подразделения российской военной полиции приступают к патрулированию в зонах ответственности “Север” и “Юг”», — сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

Зона «Юг», согласно картам Минобороны, включает территории, примыкающие к Степанакерту, Агдаму и Лачину. В зону «Север» входят северные части Тертерского и Агдамского районов и Мардакерт.

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Прибывшие в Нагорный Карабах миротворцы оснащены современными вооружением и военной техникой, в том числе бронетранспортерами БТР-82А, бронированными автомобилями «Тигр» и «Тайфун». «На уже развернутых наблюдательных постах осуществляется контроль за прекращением огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, а также поддержание безопасности движения транзитного транспорта и пресечение противоправных действий в отношении мирного населения, что будет способствовать скорейшему переходу к мирной жизни и возвращению беженцев», — говорится в заявлении Минобороны.

Напомним, 9 ноября было подписано трехстороннее соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе (между Россией, Азербайджаном и Арменией). Оно предполагает передачу Азербайджану значительной части территорий Нагорного Карабаха и нескольких прилегающих к нему районов. Россия введет в зону конфликта 1960 миротворцев.

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