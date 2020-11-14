Путин наградил орденом Мужества экипаж сбитого в Армении вертолета

«Президент России Владимир Путин своим Указом наградил за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденом Мужества старшего лейтенанта Грязина Владислава Сергеевича, майора Ищука Юрия Викторовича (посмертно), старшего лейтенанта Федину Романа Васильевича (посмертно)», — говорится в сообщении.
Минобороны РФ 9 ноября сообщило, что российский Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести. Азербайджанская сторона признала, что случайно сбила российский вертолет, принесла извинения и выразила готовность выплатить России компенсации. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье «халатное отношение к службе» в связи с крушением российского вертолета Ми-24 на армяно-азербайджанской границе. В России дело открыли по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним».
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