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14:03 (мск), источник: РИА Новости

Путин наградил орденом Мужества экипаж сбитого в Армении вертолета

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества за отвагу и самоотверженность членов экипажа вертолета Ми-24, сбитого Азербайджаном в Армении, сообщает в субботу пресс-служба Кремля.

Источник: AP 2020

«Президент России Владимир Путин своим Указом наградил за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденом Мужества старшего лейтенанта Грязина Владислава Сергеевича, майора Ищука Юрия Викторовича (посмертно), старшего лейтенанта Федину Романа Васильевича (посмертно)», — говорится в сообщении.

Минобороны РФ 9 ноября сообщило, что российский Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести. Азербайджанская сторона признала, что случайно сбила российский вертолет, принесла извинения и выразила готовность выплатить России компенсации. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье «халатное отношение к службе» в связи с крушением российского вертолета Ми-24 на армяно-азербайджанской границе. В России дело открыли по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним».

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