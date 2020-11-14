В Греции на время закроют школы из-за роста случаев COVID-19 в стране

Как говорится в заявлении, греческое правительство приняло решение о приостановке работы школ до 30 ноября.
«Закрытие начальных школ — это было последнее, что мы (греческие власти — ИФ) хотели делать. Это указание на то, насколько серьезная сложилась ситуация», — объяснил министр.
При этом, напоминают СМИ, средние образовательные учреждения в Греции уже закрыты, и с прошлого понедельника учеба идет в дистанционном формате.
Между тем, большинство европейских стран, несмотря на повторный рост заболеваемости коронавирусом, предпочло оставить школы открытыми, в отличие от марта — апреля во время первого режима изоляции.
Во Всемирной организации здравоохранения ранее также предупреждали, что закрытие школ должно быть лишь самой крайней мерой.
В Греции с 7 по 30 ноября действует режим изоляции с комендантским часов с 21:00 по 5:00 по местному времени.
С конца октября смертность среди инфицированных в Греции выросла в четыре раза, а количество выявляемых посуточно случаев COVID-19 увеличилось вдвое — до примерно 3 тыс. случаев.
Всего в Греции за время эпидемии диагностировали 69 675 случаев COVID-19, скончались 997 инфицированных. Наиболее сложная обстановка складывается в городе Салоники.