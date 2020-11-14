Путин: десятки стран готовы приобрести российскую вакцину от коронавируса

В России разработана и применяется первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V». Недавно зарегистрирована вторая вакцина «Эпиваккорона», третья проходит клинические испытания. «Десятки стран уже выразили желание наладить кооперацию по поставкам и по совместному производству этих препаратов», — сказал президент (цитата по ТАСС).
По его словам, на данный момент в более чем 40 стран мира направлены свыше миллиона российских тестов. Россия готова и дальше предоставлять партнерам российские тест-системы и реагенты для диагностики коронавируса, в том числе на безвозмездной основе, добавил президент.
Президент отметил, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе зарегистрированы больше 20 млн случаев заражения коронавирусом, — это 43,7% от общего количества инфицированных в мире. «В этой связи Россия выступила с инициативой подготовить для утверждения лидерами государств-участников Восточноазиатских саммитов совместное заявление, посвященное вопросам борьбы с коронавирусом. Очень рассчитываю, что наши идеи будут поддержаны, и что сегодня этот документ будет принят», — сказал господин Путин.
Ранее сообщалось, что вакцину «Спутник V» будут производить в Южной Корее. Во Всемирной организации здравоохранения допустили, что включат российскую разработку в список рекомендуемых.