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16:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин: десятки стран готовы приобрести российскую вакцину от коронавируса

Десятки стран хотят наладить кооперацию по поставкам и совместному производству российских вакцин от коронавируса, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточноазиатского саммита.

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Источник: Reuters

В России разработана и применяется первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V». Недавно зарегистрирована вторая вакцина «Эпиваккорона», третья проходит клинические испытания. «Десятки стран уже выразили желание наладить кооперацию по поставкам и по совместному производству этих препаратов», — сказал президент (цитата по ТАСС).

По его словам, на данный момент в более чем 40 стран мира направлены свыше миллиона российских тестов. Россия готова и дальше предоставлять партнерам российские тест-системы и реагенты для диагностики коронавируса, в том числе на безвозмездной основе, добавил президент.

Президент отметил, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе зарегистрированы больше 20 млн случаев заражения коронавирусом, — это 43,7% от общего количества инфицированных в мире. «В этой связи Россия выступила с инициативой подготовить для утверждения лидерами государств-участников Восточноазиатских саммитов совместное заявление, посвященное вопросам борьбы с коронавирусом. Очень рассчитываю, что наши идеи будут поддержаны, и что сегодня этот документ будет принят», — сказал господин Путин.

Ранее сообщалось, что вакцину «Спутник V» будут производить в Южной Корее. Во Всемирной организации здравоохранения допустили, что включат российскую разработку в список рекомендуемых.

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