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16:31 (мск), источник: РИА Новости

Тихановская призвала к санкциям против бизнеса, поддерживающего Лукашенко

МИНСК, 14 ноя — РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская высказалась за расширение санкций против официального Минска, в частности заявила, что целесообразно рассмотреть вопрос о санкциях против бизнеса, поддерживающего власти.

Источник: Reuters

«Индивидуальные санкции против граждан Беларуси, причастных к фальсификациям на выборах и политическим репрессиям, стали важным первым шагом ЕС. Этот список следует расширить и рассмотреть вопрос о санкциях против бизнеса, поддерживающего режим», — заявила Тихановская, выступая на международном форуме по безопасности и политике Riga Conference. Слова Тихановской приводит в субботу ее пресс-служба.

Согласно сообщению пресс-службы в Telegram, «Тихановская призвала ЕС к более решительным действиям».

Она также заявила, что в ходе акций протеста в Белоруссии задержаны более 18 тысяч человек.

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Между тем оппозиционная структура «Народное антикризисное управление», созданная по инициативе оппозиционера Павла Латушко, заявила в субботу в своем Telegram-канале, что располагает копией отчета МВД Белоруссии, согласно которому с 9 августа по 3 ноября в Белоруссии задержали больше 25 800 человек за нарушение законодательства о массовых мероприятиях и совершение иных правонарушений при их проведении, составлено больше 24 тысяч административных протоколов.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии. МВД Белоруссии нерегулярно публикует в открытых источниках информацию о количестве задержанных во время несанкционированных акций протеста.

Тихановская о мерах воздействия на власти Белоруссии: список налагаемых санкций должен быть расширен
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16:38 (мск)© Ньюстюб
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