16:31 (мск), источник: РИА Новости
Тихановская призвала к санкциям против бизнеса, поддерживающего Лукашенко
МИНСК, 14 ноя — РИА Новости.
«Индивидуальные санкции против граждан Беларуси, причастных к фальсификациям на выборах и политическим репрессиям, стали важным первым шагом ЕС. Этот список следует расширить и рассмотреть вопрос о санкциях против бизнеса, поддерживающего режим», — заявила Тихановская, выступая на международном форуме по безопасности и политике Riga Conference. Слова Тихановской приводит в субботу ее
Согласно сообщению
Она также заявила, что в ходе акций протеста в Белоруссии задержаны более 18 тысяч человек.
Между тем оппозиционная структура «Народное антикризисное управление», созданная по инициативе оппозиционера Павла Латушко, заявила в субботу в своем
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии. МВД Белоруссии нерегулярно публикует в открытых источниках информацию о количестве задержанных во время несанкционированных акций протеста.