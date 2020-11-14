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17:38 (мск), источник: РИА Новости

Власти Грузии не намерены проводить повторные парламентские выборы

ТБИЛИСИ, 14 ноя — РИА Новости. Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» не рассматривает вопрос проведения повторных парламентских выборов, которых требуют оппозиционные партии, заявил генсек партии Каха Каладзе.

Источник: РИА "Новости"

«Партия “Грузинская мечта” не рассматривает то, чтобы поставить под сомнение выраженную свободную волю грузинского народа, (не рассматривает) проведение повторных выборов или подобных вопросов. Мы должны уважать каждого избирателя и каждый выбор, который был выражен поддержкой как оппозиционных партий, так и “Грузинской мечты”», — сказал Каладзе на брифинге.

Парламентские выборы Грузии состоялись 31 октября. По данным ЦИК после подсчета 100% голосов, правящая партия «Грузинская мечта» набрала 48,22%. Всего в парламент попадают семь политических партий и два блока, при этом оппозиционные силы не признают легитимность итогов выборов и отказываются от депутатских мандатов. Они требуют проведения новых парламентских выборов и отставки главы центральной избирательной комиссии.

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