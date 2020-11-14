Экс-главу СНБ Армении заподозрили в подготовке убийства Пашиняна

«Ванецян был приглашен в следственный департамент Службы национальной безопасности и задержан по подозрению в совершении деяний по статьям “соучастие в незаконном приобретении, сбыте, хранении оружия”, “подготовка узурпации власти”, “подготовка убийства государственного, политического или общественного деятеля, совершенные группой лиц по предварительному сговору”», — написала она в Facebook.
По словам юриста, «полет мысли властей страны, стремящейся замолчать политических оппонентов, дошел до того, что “рождается” обвинения в подготовке убийства Никола Пашиняна».
Саакян добавила, что комментировать происходящее в правовой плоскости невозможно. Преследование Ванецяна она назвала политическим, с целью сохранения власти.
Экс-глава СНБ возглавляет оппозиционную партию «Родина» и участвует в протестах с требованием отставки премьер-министра.
Сегодня сообщалось об обыске у его родителей.
В Ереване уже несколько дней проходят акции оппозиции с требованием отставки Пашиняна из-за подписания соглашения о прекращении огня в Карабахе.
Главы России, Армении и Азербайджана ранее на этой неделе приняли совместное заявление. Согласно документу, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе размещаются российские миротворцы. Пашинян отметил, что это соглашение стало крайне тяжелым решением. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении.