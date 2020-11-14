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19:38 (мск), источник: Газета.Ру

Австрия вводит полный локдаун из-за COVID-19

Власти Австрии вводят в стране общенациональный локдаун из-за роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, заявил канцлер страны Себастьян Курц. Об этом сообщает Reuters.

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Источник: РИА "Новости"

Новые меры вступают в силу во вторник, 17 ноября, и продлятся до 6 декабря включительно, указано в сообщении.

В этот период вводятся ограничения на выход из дома без уважительной причины, кроме того, работодателям рекомендуется перевести максимальное число сотрудников на удаленную работу. В стране закроется почти вся торговля, кроме магазинов, продающих товары первой необходимости, добавил Курц.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 53 млн заболевших, 37 млн выздоровели, больше 1,3 миллиона человек скончались.

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