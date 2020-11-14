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20:28 (мск), источник: Интерфакс

Сторонники Трампа вышли на акцию в Вашингтоне

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU — Сторонники президента США Дональда Трампа вышли в Вашингтоне на акции в поддержку их действующего президента.

Источник: AP 2020

Митингующие заверяют, что прошедшие президентские выборы в США сопровождались нарушениями, направленными против Трампа. Активисты несут американские флаги, плакаты с именем Трампа и лозунгами «Остановим кражу» голосов и «Марш миллионов за “Сделаем Америку снова великой”».

СМИ отмечают, что на шествиях также ожидается присутствие представителей ультраправых сил.

Между тем, противники Трампа также запланировали митинг — перед зданием Верховного суда. Также в Вашингтоне наблюдается повышенное присутствие сил безопасности, чтобы предотвратить возможные столкновения между сторонниками и противниками Трампа, добавляют СМИ.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, но официальные результаты обработки бюллетеней будут известны позднее в ноябре. Однако на основании имеющихся данных ведущие американские СМИ спрогнозировали победу демократа Джо Байдена на выборах президента. Сам Байден также считает себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Трамп, который обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они «украли» у него победу, не признает поражения. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах.

Накануне Трамп заявил, что на данном этапе не знает, сможет ли остаться у власти на второй срок.

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