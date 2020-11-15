В Баку опровергли сообщения об отзыве посла Азербайджана из России

«Сообщения некоторых СМИ об отзыве посла Азербайджана в РФ не соответствуют действительности. Напоминаем, что назначение и отзыв послов страны в зарубежных государствах — прерогатива президента Азербайджана», — указали в МИД.
В ходе онлайн-брифинга в четверг Бюльбюль оглы, комментируя инцидент с вертолетом Ми-24 ВКС России, сбитым азербайджанской стороной в небе над Арменией, сказал: «На войне как на войне, всякое может быть».
Как заявил в связи с этим МИД РФ, в ведомстве исходят из того, что Баку «более не позволит себе никаких двусмысленных заявлений в связи с трагическим инцидентом».
За эти высказывания посла подвергли критике и на родине: помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев подчеркнул, что в Баку их находят неуместными, и добавил, что этот инцидент не может испортить отношения между двумя странами.
Ми-24 был сбит над Арменией вблизи границы с Азербайджаном 9 ноября. Два члена его экипажа погибли, еще один получил ранения. В азербайджанском дипведомстве признали, что вертолет был сбит вооруженными силами республики по ошибке, и заявили, что Баку готов выплатить Москве компенсацию.
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