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05:13 (мск), источник: ТАСС

В Баку опровергли сообщения об отзыве посла Азербайджана из России

БАКУ, 15 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Азербайджана считает беспочвенными утверждения ряда СМИ об отзыве посла в России Полада Бюльбюль оглы. Об этом говорится в заявлении, распространенном в ночь на воскресенье пресс-службой ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«Сообщения некоторых СМИ об отзыве посла Азербайджана в РФ не соответствуют действительности. Напоминаем, что назначение и отзыв послов страны в зарубежных государствах — прерогатива президента Азербайджана», — указали в МИД.

В ходе онлайн-брифинга в четверг Бюльбюль оглы, комментируя инцидент с вертолетом Ми-24 ВКС России, сбитым азербайджанской стороной в небе над Арменией, сказал: «На войне как на войне, всякое может быть».

Как заявил в связи с этим МИД РФ, в ведомстве исходят из того, что Баку «более не позволит себе никаких двусмысленных заявлений в связи с трагическим инцидентом».

За эти высказывания посла подвергли критике и на родине: помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев подчеркнул, что в Баку их находят неуместными, и добавил, что этот инцидент не может испортить отношения между двумя странами.

Ми-24 был сбит над Арменией вблизи границы с Азербайджаном 9 ноября. Два члена его экипажа погибли, еще один получил ранения. В азербайджанском дипведомстве признали, что вертолет был сбит вооруженными силами республики по ошибке, и заявили, что Баку готов выплатить Москве компенсацию.

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