Российские миротворцы взяли под охрану церковь в Нагорном Карабахе

«Старший сказал, христиан защищать», — отметил в разговоре с корреспондентом РБК миротворец в капитанских погонах, находящийся рядом с монастырем. О дополнительных указаниях от командования он не сообщил.
«Сообщаю, что Дадиванк уже находится под контролем российских миротворцев, опасность ему не грозит», — написал в своем Facebook руководитель пресс-канцелярии Армянской апостольской церкви (ААЦ) Ваграм Меликян. По его словам, сейчас в храме находятся несколько церковных служителей, которые продолжат богослужения.
По словам корреспондента РБК, побывавшего в Кельбаджаре (райцентр Кельбаджарского района) 14 ноября, большинство жителей уже уехали. Перед отъездом они сжигали свои дома, чтобы те не достались азербайджанской стороне. К монастырю Дадиванк съехалось много людей, они выковыривали маленькие кусочки камня из кладки церковного комплекса, чтобы увезти с собой.
Вечером 14 ноября Армянская апостольская церковь сообщила об осквернении собора Святого Христа Всеспасителя в карабахском городе Шуши, перешедшем под контроль Азербайджана: на стенах храма появились надписи. В ААЦ произошедшее назвали «открытым вандализмом и проявлением нетерпимости».
На этом фоне президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого «подчеркнул важность обеспечения сохранности и нормальной церковной жизнедеятельности» христианских храмов и монастырей в районах Нагорного Карабаха, которые переходят Баку. Алиев в ответ заверил, что храмы «будут должным образом охраняться государством» и им смогут пользоваться христиане.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с Алиевым и Путиным в ночь на 10 ноября. Согласно документу Баку и Ереван останавливаются на занятых позициях и Азербайджану переходит часть территории Нагорного Карабаха, в том числе город Шуши, стратегически важный для республики. В условиях говорится, что Армения должна до 15 ноября вернуть Азербайджану Кельбаджарский район, до 20 ноября — Агдамский район, а до 1 декабря — Лачинский.
Соглашение также предусматривает ввод в регион почти 2 тыс. российских миротворцев, которые должны вести контроль за исполнением договоренностей.
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