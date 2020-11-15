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04:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Иран ужесточает ограничения из-за COVID-19

Иран введет более строгие ограничения из-за пандемии со следующей субботы, 21 ноября, объявил президент страны Хасан Роухани, выступая по государственному телевидению. Самые жесткие меры будут введены в Тегеране и около 100 других городах и населенных пунктах.

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Источник: Reuters

Иранские чиновники здравоохранения разработали систему цветового кодирования, которая обозначает серьезность вспышки коронавируса в стране. Самый серьезный уровень обозначается как красный или третий.

Около 150 городов и населенных пунктов отмечены оранжевым цветом, или уровнем два. В них одна треть работников может пойти на работу. Там, где действует первый уровень (желтый), две трети сотрудников могут выполнять свои рабочие обязанности — это 155 городов.

«Ограничения затрагивают не только рабочие места, но также университеты, школы и учебные центры», — сказал господин Роухани (цитата по Reuters). «В красных и оранжевых городах обучение будет проходить дистанционно», — отметил иранский президент.

Коронавирусом в Иране заразились почти 750 тыс. человек, умерли более 41 тыс. За последние сутки выявлено более 11 тыс. новых случаев заражения.

В Иранском университете медицинских наук приступили к испытанию на людях двух вакцин от коронавируса COVID-19. Для исследования было набрано необходимое количество подходящих кандидатов. В университете сообщили, что через Министерство здравоохранения также может быть заказана иностранная вакцина.

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