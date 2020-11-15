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07:25 (мск), источник: Известия

Глава украинского МИДа рассказал о плюсах раскола в стране

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в статье для журнала «Новое время» назвал мифом заявления о разделенной и разобщенной стране. По его словам, данные о том, что на западе Украины население хочет в НАТО, на востоке выступает за сближение с Россией, а нацменьшинства мечтают отделиться — чушь.

Источник: AP 2020

Кулеба заверил, что «языковой вопрос» волнует не более 1% украинцев, а подавляющее большинство выступает за вступление в ЕС и НАТО, хотя недавний опрос показал, что 49,8% украинцев назвали русский язык историческим достоянием, еще 31,8% выразили надежду на то, что он станет вторым государственным.

«Национальные меньшинства — наше национальное богатство, а не угроза. Вот такая мы единая разделенная страна», — написал министр 15 ноября.

По его мнению, понятие «разделенная Украина» навязано, а гораздо более разобщенные страны вроде Польши, Германии и США — живут счастливо.

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Кулеба заверил, что проблема Украины в том, что «советская власть везде, где побывала, оставила глубокие порезы на многие поколения». При этом Украина якобы такая же демократичная и по-хорошему разделенная страна, как США.

«Мы тоже единая разделенная страна. Разнообразие взглядов и мыслей в нашем обществе — это не слабость, а сила. Всё зависит от того, как управлять этим разнообразием. Если пустить на самотек, это приведет к руине. Если же грамотно управлять демократическими инструментами политики, разнообразие приводит к процветанию», — указал Кулеба.

Министр добавил, что украинцам стоит принять основоположные принципы, которые «сошьют страну», а именно независимость, территориальную целостность, европейский и евроатлантический выбор, свободные выборы, подотчетную власть и украинский язык.

Ранее украинские политики и эксперты не раз констатировали разобщенность общества. В октябре политолог Кость Бондаренко отметил, что главным итогом местных выборов на Украине стало фактическое разделение страны на 25 «удельных княжеств». По его словам, стала очевидна «фрагментированность» Украины.

При этом, по словам экс-министра юстиции Елены Лукаш, страна трещит по швам как лоскутное одеяло, а выборы показали, что люди больше не надеются на центральную власть.

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